Утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда

Под занавес года глава государства утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на новый год.

Согласно указу «О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2020 год», доходы SOFAZ прогнозируются в размере 12 млрд. 384 млн. 88,2 тыс. манатов, расходы фонда составят 11 млрд. 589 млн. 910,3 тыс. манатов. Для сравнения, доходы Госнефтефонда на 2019 год заявлены на уровне 15 млрд. 450 млн. 149,7 тыс. манатов, расходы — 11 млрд. 595 млн. 238,4 тыс. манатов.

Обращает на себя внимание внезапное сокращения годового дохода Фонда почти на 20%, говорит экономист Самир Алиев. По его словам, главной причиной снижения является сокращение чистой выручки (20,1%) от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджана. Ожидаемые доходы из этого источника сократились с 13,2 миллиарда до 10,6 миллиарда манатов. «Этому способствует понижение среднегодовой цены нефти в бюджете с 60 до 55 долларов, а также ожидание снижения добычи в следующем году, — отметил Алиев. — Ключевой вопрос — насколько сократилось производство? А ведь речь идет о резком спаде».

Другая причина падения доходов связана с прогнозами уменьшения (28,5%) доходов от размещения и управления активами в иностранной валюте. Примечательно, что при этом активы Госнефтефонда выросли на 10,4% за 9 месяцев 2019 года, достигнув 42,5 млрд. долларов, при этом в конце наступившего года активы также увеличатся и с этой точки зрения падение доходов из этого источника озадачивает.

Тем временем профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 794 млн. 177,9 тыс. манатов или 0,95% ВВП. Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2020 году составят 10 млрд. 563 млн. 404,5 тыс. манатов или 85,3% всех доходов фонда.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 765 млн. 340 тыс. манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР – 1 млрд. 31 млн. 271,7 тыс. манатов. Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 19,38 млн. манатов, поакровые платежи – 4,692 млн. манатов.

В структуре расходов фонда, 11 млрд. 350 млн. манатов или 97,9% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 200 млн. манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 29 млн. 910,3 тыс. манатов, на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане – 10 млн. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д. За весь период с начала деятельности в декабре 1999 года и по состоянию на 30 ноября 2019 года в Госнефтефонд поступило $158,4 млрд, из которых $151,5 млрд. составили доходы от реализации нефтяных контрактов, $6,9 млрд. – доходы от управления средствами фонда», — указывается в сообщении в связи с 20-летием создания ГНФАР.