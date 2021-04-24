Ушёл из жизни продюсер сериала «Удивительный человек-паук» Чарльз Фрайс

Ушёл из жизни американский кинопродюсер Чарльз Фрайс, известный по работе над телесериалом «Удивительный человек-паук». Ему было 92 года, пишет журнал The Hokkywood Reporter.

Фрайс в 1974 году основал кинокомпанию Charles Fries Production, переименованную позже во Fries Entertainment. Компанией было снято более 275 часов фильмов, мини-сериалов и сериалов.

Среди других проектов продюсера были мини-сериал «Марсианские хроники» (The Martian Chronicles), снятый по мотивам книги Рэя Брэдбери в 1980 году, документальная драма 1981 года «Горький урожай» (Bitter Harvest) и другие. В 1986 году в честь Фрайса была открыта звезда на «Аллее славы» в Голливуде.