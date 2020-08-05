Ущерб от взрыва в Бейруте оценен в $15 млрд

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что сумма от разрушительного взрыва, произошедшего в городском порту, может достигать $15 млрд, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

«Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать 15 млрд долларов», — сказал губернатор.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали 135 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города. (Газета.Ру)