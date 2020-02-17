Урожаи растут, но местный картофель по-прежнему в дефиците

Азербайджан способен выращивать достаточное количество картофеля для местного рынка и экспорта, сообщил накануне директор НИИ овощеводства министерства сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев. При этом запомнилось заявление Аллахвердиева о том, что после устранения определенных проблем этой отрасли, страна даже вовсе прекратит зарубежный импорт «второго» хлеба.

Такое намерение, безусловно, похвально. Однако этой осенью и зимой местный картофель практически исчез с прилавков столичных рынков. И какие такие «определенные» проблемы вызвали острый дефицит? Полноты информации по этому поводу нет, однако общество бодро информируют, что объем производства картофеля в Азербайджане позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка, а также осуществлять экспорт в зарубежные страны. Также нет данных о том, почему при таких результатах цены на азербайджанский картофель в текущем году достигли полутора манатов за килограмм, а продавали его на вес золота.

И все же в НИИ дали знать об «одной проблеме». Сообщается, что фермеры не могут найти складских помещений для хранения произведенной продукции и это вызывает проблемы в зимние месяцы: «Из-за отсутствия складов фермеры реализуют продукцию, можно сказать, за бесценок, лишь бы она не испортилась. В регионах несколько предпринимателей уже решили эту проблему. Они построили специальные склады, где можно хранить картофель. После решения данной проблемы по всей стране Азербайджан больше не будет импортировать картофель, то есть произведенного в стране картофеля хватит, чтобы насытить внутренний рынок, а также для экспорта».

Но здесь возникает вопрос — чем в таком случае занимается ведомство, призванное содействовать реализации централизованных продаж сельхозпродукции по государственному заказу? И почему не действуют централизованные механизмы организационно-экономического характера, которые, собственно, должны решать вопросы реализации сельхозпродукции, ее закупок и хранения? Здесь нелишне вспомнить, что созданное распоряжением главы государства в этих целях ОАО «Заготовка и снабжение продовольственных продуктов» в позапрошлом году почему-то было ликвидировано. При этом новым указом на месте этой структуры при Минсельхозе было создано аналогичное ОАО «Аграрная заготовка и снабжение», акции которого принадлежат государству.

Упомянутое общество в статусе коммерческого юридического лица призвано осуществлять в централизованном порядке закупку у производителей и продавцов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В ее обязанности входит также экспорт сельхозпродукции, обеспечение прочих мер, связанных с организацией деятельности в указанных направлениях, говорится в соответствующем указе. Словом, за последние годы в стране уже дважды создаются ОАО, ответственные за централизованные закупки сельхозпродукции, а где результаты?

Специалисты от сельского хозяйства хором констатируют актуальность проблемы с реализацией продукции местных фермеров, а потому возникают вопросы к деятельности, созданной для этих целей структуры. Ведь упомянутое ОАО должно периодически объявлять закупочные интервенции, проводить закупки на основе бирж, обеспечить переход к постоянно действующей системе закупок сельхозпродукции по заранее объявленным минимальным ценам. Но это, конечно же, не все. Возникают вопросы также к объемам местного производства картофеля. Действительно ли урожаев наших фермеров хватает для самой страны и экспорта?

Судя по заявлению главы Минсельхоза Инама Керимова, производство этого корнеплода в стране вдвое превышает потребности страны. Министр сообщал, что урожаи картофеля достигают 900 тыс. тонн в год. Получается, что для внутренних нужд нам достаточно 450 тыс. тонн картофеля… Вот только по мнению независимых специалистов, на деле внутренняя потребность намного выше. По свидетельству эксперта по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, местное производство картофеля недостаточно для потребностей населения, но это не мешает продукции отдельных фермерских хозяйств оставаться невостребованной.

Определенная часть собранного урожая идет на посевы и корма, а пищевая потребность страны на уровне 1,2 млн. тонн не покрывается местным производством. Урожайность этой культуры в стране невысокая, и соответственно, цены выше, чем в соседних странах. При таком раскладе стойкая зависимость от внешних поставок картофеля становится понятной. Но и это не вся причина дефицита, поскольку наш картофель активно сбывают на зарубежные рынки, а взамен завозится импортный.

Согласно официальным данным, основными поставщиками картофеля в Азербайджан в минувшем году стали Россия, Иран и Пакистан. В частности, Россия поставила 57,811 тыс. тонн (на $14 млн. 604,09 тыс.), Иран -38,205 тыс. тонн картофеля (на сумму $9 млн. 282,97 тыс.), Пакистан — 8,352 тыс. тонн (на $2,5 млн.) Основной экспорт нашего картофеля пришелся на Россию. В частности, за январь-сентябрь в Россию экспортировано 55,786 тыс. тонн картофеля (спад на 13,3%) на сумму $25 млн. 76,18 тыс. (спад на 9,53%). В целом, на РФ пришлось 90,4% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.