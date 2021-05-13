«Управляемая вражда» — загадочная формула Никола

Турция является врагом Армении, однако вражда между двумя странами должна быть управляема. Об этом, как передает ТАСС, на специальном заседании парламента заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Конечно, Турция является врагом Армении, так сложилось исторически», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос депутата о его отношении к Турции.

Выступление премьера Армении опубликовано в Facebook. «Мы не позволим, чтобы региональная вражда стала неуправляемой. Преклоняясь перед нашими погибшими, мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой», — добавил Пашинян. По его словам, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и для всего региона.

Насчет возможных последствий он прав, конечно. Но вот очень уж странная формулировка – управляемая вражда. Это как вообще? Что именно подразумевает под этим Никол? И разве такое возможно? Может, лучше попытаться отказаться от вражды, от причин ее вызывающих? Почему он выбрал такую формулировку – сделал это не подумавши? Ведь очень трудно представить себе, чтобы в парламенте Турции глава исполнительной власти страны выступил вдруг с чем-то подобным. Потому что звучит всё это по меньшей мере странно.

Свое мнение по этой ситуации выразил в беседе с # известный юрист и общественный деятель, политический комментатор Фуад Агаев:

— Понятное дело, что относительно будущего, относительно того, как следует выстраивать отношения в целом с кем-либо, Пашинян прав. Но вот его формулировка о том, чтобы жить в вечной вражде с ближайшим соседним государством – это уже запредельно, непозволительно.

К тому же, Турция никогда в лице своих руководителей не утверждала (я имею в виду последние лет 50-60), что Армения является ее врагом. Я полагаю, что подобные выражения далеко непродуктивны. Почему Пашинян сказал так, судить сложно. Вот, например, почему в России выдумали такое понятие, как «суверенная демократия»? Тоже далеко не логичное выражение. Не та формулировка, которая содержит в себе какую-то последовательную идею. Или вот еще – «суверенный интернет».

То есть, со стороны Пашиняна, я думаю, это просто неудачно выбранное словосочетание. Такие же ляпы, кстати, допускали в свое время и Кочарян, и Саргсян. У них наблюдаются проблемы с формулированием своих мыслей.

А что касается того, что необходимо отказаться от вражды – это давно надо было понять. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Столько лет, еще со времен СССР, эта вражда только углублялась. Становилась всё глубже и все больше. По крайней мере, по отношению к Азербайджану. Потому что тогда Армения не имела возможности высказывать свое особое мнение по отношению к Турции. Так как находилась в составе СССР.

Естественно, последствия этой вековой вражды, испытываемой Республикой Армения, ее горе-руководителями по отношению практически ко всем соседям, да еще и с территориальными претензиями, и привели к тому состоянию, в котором находится в эти дни их государство. Вот почему армянам следует раз и навсегда отказаться от всего этого. Раз и навсегда надо признать принципы Хельсинкского процесса – что границы любых государств неприкосновенны, и те границы, которые установились в мире, вне зависимости от того, кто где проживал в древности, признаются всем мировым сообществом. И пора армянам тоже начать это осознавать.