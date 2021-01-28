Унитаз поручика Ржевского и планы Роберта Кочаряна

Герой многочисленных анекдотов поручик Ржевский, судя по всему, обрел вполне себе реальные черты в облике второго президента Армении Роберта Кочаряна. Начну, собственно, с одного из анекдотов о похождениях поручика. Итак, бал. Звучит приятная музыка, гости танцуют. С треском и грохотом по лестнице спускается поручик Ржевский, волоча за собой унитаз. Устанавливает его посреди залы, расстегивает брюки, удобно устраивается на унитазе, затем достает портсигар и обращается к присутствующим: «Надеюсь, дамы не будут возражать, если я закурю!».

Ровно такой же эффект произвел Роберт Седракович, дав интервью ряду армянских СМИ. Отличие было лишь в том, что никакого бала в РА не было. Зато все остальное, вроде шокировавшей армянское общество наглости человека, которого сам ход истории списал в архив, присутствовало. И это в тот самый момент, когда в РА все еще не могут прийти в себя от поражения в 44-дневной войне…

Тут вовсе не грех вспомнить вот, о чем. Еще в октябре 2018 года экс-президент Армении заявил о намерении создать свою партию и уйти в оппозицию. «Если возвращаешься в политику, то надо об этом думать. Я был беспартийным. Это означает, что мне надо создавать партию с нуля, а не восстанавливать то, что когда-то было. Причем мне бы хотелось идти на выборы с новой, обновленной командой», — сказал Кочарян более двух лет назад.

С тех пор он так и не создал партию. Но о своем возвращении в большую политику, в той или иной форме, говорил не раз. Так произошло и ныне. И снова Кочарян заговорил в то самое время, когда активно обсуждается вопрос выборов в РА. На конкретный вопрос журналиста экс-президент РА ответил, что в случае организации внеочередных выборов он намерен в них участвовать. “Буду участвовать со своей командой, и мы одержим победу”, – заявил он.

И сразу же перешел к критике всех и вся.В частности, он отметил, что объединившиеся оппозиционные силы рассчитывали на то, что правящая фракция, осознавая всю трагичность ситуации в Армении, будет содействовать ей с целью отстранения Пашиняна от власти. Но ничего подобного не произошло. В этом, по мнению Кочаряна, проявилось убожество армянской политической элиты. По его мнению, если депутаты так цепляются за свои кресла, то их впоследствии придется соскребать со своих стульев.

То есть, по мнению второго президента РА, одинаково убоги как действующая армянская власть, так и противостоящая ей оппозиция. Прямо, как в другом известном анекдоте про Ржевского, где все в дерьме, а он в белом фраке. Впрочем, доля справедливости в признаниях Кочаряна есть. Действительно, действующие в формате 17-ти противостоящих Пашиняну партий и движений силы до сих пор не могут определиться, стоит ли участвовать в досрочных выборах.

В армянской прессе даже говорится о том, что формата 17-и, по сути, нет. О том же говорят и представители армянской власти. «Когда правящая элита выступает за проведение выборов, а оппозиция отказывается — это нонсенс», — заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Армения вице-спикер Армении Ален Симонян. Кроме того, армянский вице-спикер считает главной проблемой в сложившейся ситуации саму оппозицию, которой, по сути, нет.

Он также добавил, что все соцопросы, как властей, так и оппозиции, свидетельствуют о том, что 72% населения Армении поддерживает власть. По словам Симоняна, правящая партия предлагает проведение выборов, в первую очередь для населения, чтобы понять, как люди собираются жить дальше, и что считают правильным. «Если оппозиция не соглашается, она заведомо считает, что проиграла на этих выборах. Дальше правящая партия решит, насколько эти выборы нужны по тому тезису, который я привел», — сказал Симонян.

Он назвал оппозицию главной проблемой, так как она представляет не народ, а интересы неких бывших чиновников, следовательно, ее нет, а есть несколько крупных игроков. Намек, ясное дело, был именно на Роберта Кочаряна, а также на Сержа Саргсяна, который также активно пытается вернуться на армянскую политическую арену.

Но армянская пресса активно пишет о нежелании России сменить власть в Армении. Мол, Пашинян уже превратился вполне себе ручного и выполняющего все наказы Кремля политика. Правда, в СМИ РА также отмечается, что посол России в Ереване проводит активный лоббинг выборов. Вот вам и «суверенитет», и «независимость» РА. А еще, это объясняет и активизацию Кочаряна.

В армянской прессе активно напоминают об особых отношениях Кочаряна с президентом России Владимиром Путиным. Высказывается мнение, что именно у действующего главы российского государства второй президент РА пытается получить «добро» на свое триумфальное возвращение. И это тоже доказывает, что в РА от мнения народа, касательно выбора политиков, которые будут управлять страной, ничего не зависит. Все решается в России.

В том числе и по вопросу будущего Роберта Кочаряна, на планы которого уже реагирует армянская пресса. В частности, «Арменианрепорт» закатил истерику. «Роберт Кочарян как раз и является тем самым губителем нации, который довел нашу страну до ручки. Все негативные тенденции в нашей экономике, политике, общественной жизни начались именно при президентстве Робика. Именно при Кочаряне, особенно после расстрела парламента и подлого убийства двух реально народных лидеров – Вазгена Саркисяна и Карена Демирчяна – началось все то, против чего мы все восстали весной 2018 года. Как можно при всем этом видеть в лице Роберта Кочаряна «спасителя нации»? Что он сделает? Освободит Арцах? Поднимет экономику? Вернет в страну уехавших при нем и Серже сотни тысяч армян? Очнитесь, пока не поздно!», — причитает автор данного издания. И эти его причитания, как и рассуждения иных СМИ РА, доказывают, что Кочарян своим сообщением о готовности вернуться в большую политику произвел тот же эффект, как и поручик Ржевский пришедший на бал, чтобы использовать посреди зала по прямому назначению принесенный унитаз.