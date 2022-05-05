Сегодня (5 мая) в Азербайджанском национальном музее ковра отмечают профессиональный праздник — День ковроткача.

Музей приглашает бакинцев присоединиться к этому событию и отметить праздник рядом мероприятий.

Как сообщает #, в честь праздника в музее в соответствии с древними традициями состоится церемония срезания со станка ковра «Мысли», а также мастер-класс по плетению узорчатых циновок-хесиров и премьера кукольного спектакля «Ковер-самолет».

Ковер «Мысли» был создан в 2021 году по эскизу художника Эльдара Ибадуллаева, победителя международного конкурса ковровых эскизов, организованного Азербайджанским национальным музеем ковра и Фондом Гейдара Алиева к 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Ковер был создан ткачами отдела традиционных технологий музея за 7 месяцев. Художники-ковроведы, в том числе главный художник музея, заслуженный художник Тарьер Баширов также принимали участие в подготовке технического эскиза, в подборе цвета и других подготовительных работах. В эскизе ковра было использовано в общей сложности 40 цветов и оттенков.

По случаю «Дня ковроткача» в музее пройдет мастер-класс по плетению узорчатых циновок-хесиров. Циновки, наиболее ранние образцы которых относятся еще к эпохе неолита, считаются «пращурами» азербайджанских ковров.

Веками представляя собой незаменимый предмет домашнего обихода, они также имели художественную ценность благодаря своим изящными узорам.

К сожалению, в наши дни этот вид искусства постепенно уходит в небытие. Поэтому Азербайджанский национальный музей ковра реализует проект «Устойчивое развитие культурного наследия: искусство плетения циновок» с целью привлечения внимания общественности к защите и возрождению данного ремесла, устойчивого развития этого наследия и важности защиты окружающей среды.

Мастер-класс по плетению узорчатых циновок-хесиров, организованный в связи с Днем ковроткача, — еще один важный шаг в этом направлении.

По приглашению музея его проведет Руфат Рзаев, житель астаринского села Какалос — уникальный мастер, занимающийся этим древним искусством.

Мастер-класс будет проходить в музее в течение всего дня, участие в нем — бесплатное, присоединиться может в любое время любой желающий.

Не будут забыты в праздник и самые юные посетители музея.

Кукольный спектакль «Ковер-самолет», организованный детским отделом музея в рамках Года города Шуша, направлен на популяризацию искусства азербайджанских ковров среди детей и воспитание их в духе любви к нашему национальному и культурному наследию.

Герои спектакля — бабушка Набат и ее внук Омар — отправятся в волшебный мир ковров и познакомятся с узорами ковров различных регионов нашей страны.