«Умное государство должно делать жесты доброй воли по всем азимутам своих границ»

Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению), сообщает Интерфакс со ссылкой на «Газпром экспорт».

«Во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана», — пишет российский поставщик.

«Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», — добавляет «Газпром экспорт».

Понятно, что такая ситуация стала возможной только благодаря итогам Второй Карабахской войны. Если б не они, то в связи с плановым ремонтом трубопровода, ведущего в Грузию и далее в Армению, Москве явно пришлось бы, как и раньше, договариваться с Ираном, чтобы он временно поставлял свой газ в Армению.

То есть, Азербайджан вполне мог бы и не согласиться на вышеописанный шаг, и тогда РФ, как и прежде в подобных ситуациях, привычно попросила бы сделать это Тегеран. Но руководство нашей страны сочло нужным использовать этот момент для демонстрации доброй воли армянам, и вообще всем наблюдающим за ситуацией на Южном Кавказе. И в этом политическое значение произошедшего.

Итак, Азербайджан сделал жест доброй воли в сторону Армении, что в общем и в целом соответствует духу написанного в Трехстороннем заявлении о прекращении огня от 9-10 ноября. Эта новость наверняка уже распространилась по Армении. Интересна реакция на нее тамошнего общества и правительства — станет ли этот гуманный шаг навстречу со стороны Азербайджана каким-то знаком для Еревана? Последуют ли какие-то ответные шаги, предложения, нацеленные на восстановление транспортного сообщения, экономического сотрудничества? То есть, способно ли это наше решение вызвать в ответ какую-то человеческую реакцию?

Своим видением этой ситуации поделился с # опытный политолог Зардушт Ализаде:

— На ваш вопрос, «способно ли это вызвать какую-то человеческую реакцию», я бы ответил так — это зависит от того, насколько армянская сторона считает себя человечной. Если ничто человеческое ей не чуждо, то она должна изменить риторику и должна подумать о некоем ответном жесте доброй воли. Если же ей некогда, и она занята важным делом решения вопроса политической власти, то азербайджанская сторона должна учесть это немаловажное обстоятельство и вспомнить то время нашей истории, когда мы тоже ничего не понимали на этом белом свете, кроме вопроса политической власти.

Мне кажется, что эта трехнедельная сделка заключена больше не ради Армении, а для утверждения готовности Азербайджана понимать нужды российской стороны. Что тоже правильно. Умное государство должно делать жесты доброй воли по всем азимутам своих границ.

Что касается транспортных вопросов, то надо подождать, когда мы протянем железнодорожную ветку до Миндживана — тогда придет пора России выполнить свою часть обязательств. Это займет год-полтора.

К тому времени вопрос армянских бедолаг-террористов и диверсантов с Божьей и российской помощью найдет свое положительное решение, и не будет препятствовать принятию армянской стороной решения о прокладке Мегринского участка транспортного маршрута. Да и вопрос политической власти в Ереване тоже с Божьей и российской помощью будет определен.

Все пока идет тип-топ. Не надо торопиться и бежать впереди паровоза.