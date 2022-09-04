Пионер поиска внеземных цивилизаций, американский астроном Фрэнк Дрейк умер на 93-м году жизни в своём доме в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте института SETI.

Учёный разработал и реализовал первую наблюдательную программу поиска радиосигналов от разумных инопланетных цивилизаций и был соавтором посланий от человечества, которые США направили в дальний космос в 1970-е годы. Разработанная им научная формула определения числа разумных цивилизаций в Галактике, с которыми человечество могло бы установить контакт, считается одной из самых известных в научно-популярном сообществе.

В 1970-е Дрейк, совместно с астрономом Карлом Саганом, был автором посланий в дальний космос с информацией о человечестве, его научных знаниях и Солнечной системе. Четыре сообщения были направлены на позолоченных табличках и пластинках с американскими зондами «Пионер-10 «, «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Ещё одно – закодировано в радиосигнале, отправленном в направлении шарового звёздного скопления М13 с обсерватории в Коста-Рике.

Дрейк долгое время был президентом института SETI, занимающегося поиском сигналов внеземных цивилизаций, изучением астрономии, астробиологии, экзопланет и популяризацией науки. (svoboda.org)