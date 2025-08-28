Сегодня модной тенденцией в постcоветских странах является охаивание СССР. Конечно же, советский режим я не оправдываю, но грешить против правды — это было бы нечестно.

К примеру, чему учили пионеров? Уступай в автобусе, метро место старшим. И это был долг пионеров. А что видим сегодня: молодой человек с бородкой (видимо, старательно молится, во всяком случае рингтон на его телефоне в виде азана, указывает на это) не обращает внимания ни на женщин, ни на стариков. Наверное, попытается замолить свои провинности пятничным намазом. Но никому не удавалось обмануть Аллаха.

Возникает вопрос: «Почему мы стыдимся советского прошлого, но не замечаем настоящего упадка в морально-нравственном формате?»

Сегодня стало модно плевать в прошлое. Особенно в то, что связано с Советским Союзом. Каждая вторая колонка в прессе — о тоталитаризме, каждая третья — о «потерянном поколении», выросшем на пионерских линейках и идеологических догмах. СССР выставляют чуть ли не тюрьмой народов, где не было ничего хорошего — ни детства, ни морали, ни человеческого достоинства.

Но вот в чём парадокс: за всей этой массированной декоммунизацией, за потоками разоблачений и разобранных памятников, никто не хочет признать простой факт — в СССР воспитывали детей. Их учили быть настоящими людьми

Поколение, выросшее в пионерии, знало: если в троллейбус зашла бабушка, женщина любого возраста, пожилой мужчина, ты встал — без разговоров. Это не обсуждалось. Это не «по настроению», не «если я не устал», а моральный рефлекс. Потому что тебя с малолетства учили: уважаешь старшего — уважаешь себя.

Не поймите меня превратно: мол, я восхваляю советский образ жизни. Отнюдь. Наш восточный менталитет задолго до советской «культуризации» был заточен на почтительном уважении младшего к старшему. Мало того, у нас всегда было принято, что, здороваясь, мужчина в знак уважения к женщине или старшему приподнимался с места. И это было в порядке вещей. Обыденно и вполне естественно.

А теперь? Едешь в вагоне метро. Напротив — крепкий молодой человек, лет двадцати пяти, борода выстрижена по моде, глаза закрыты — будто в трансе. Напротив стоит женщина в возрасте. Он не видит. И видеть не хочет. Ему всё равно. Потому что ему с детства внушали: главное — «ты сам, твой комфорт, твой успех». Все остальные — декорации.

И в этом моральном вопросе, никакая религия не спасёт, если внутри пустота. Можно молиться пять раз в день, можно изучать суры или цитировать притчи — но если ты сидишь, а пожилой человек стоит, «Всевышний не одобрит твой поступок».

Можно сколько угодно критиковать советскую идеологию — и, безусловно, есть за что. Репрессии, цензура, двойные стандарты, партийное лицемерие. Но вместе с этим был и смысл. Была попытка построить общество, где у каждого — «не только права, но и обязанности»…

Сегодня проще всего сказать: «Советский Союз — это тирания». Так удобно. Тогда не нужно вспоминать, что ты сам вырос на «Артеке», носил галстук и знал, что нельзя обижать младших.

Но правда в том, что мы выбросили из прошлого всё полезное вместе с тем, что действительно стоило забыть. Мы не провели «переработку», мы устроили обвал. И теперь пытаемся строить мораль с нуля — на руинах, где даже кирпичей не осталось.

Если честно, то современное общество живёт по принципу: «Я никому ничего не должен». А пионеры знали: ты должен — не потому, что тебя заставили, а потому что «иначе нельзя». И пока это понимание не вернётся — в школах, в семьях, в автобусах и в сердце — мы так и будем жить среди хамства, равнодушия и лицемерия.

Можно сколько угодно смеяться над пионерскими линейками, но факт остаётся фактом: «тогда людей учили быть лучше. А сейчас — лишь быть успешнее».

И вот вопрос: что важнее — честный человек с пионерским галстуком или успешный подонок с айфоном? Ответ — внутри. У каждого. В том числе у того самого парня с бородой, который продолжит сидеть в метро, не замечая никого. Пока совесть, наконец, не разбудит.

Так что, мне как пожилому человеку придется ездить в автобусе без перспективы на то, что кто-то из молодых уступит место. Они же не «тимуровцы». Да что там тимуровцы, нынешняя молодежь вообще понятия не имеет об уважительном отношении к старшим и женщинам. А это – не есть хорошо…