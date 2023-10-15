Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямал является самым дорогим 16-летним игроком в истории футбола. Об этом сообщает телеграм-канал Okko Sport.

В пятницу, 13 октября, Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболиста. Теперь он оценивается в € 50 млн. Никому в столь юном возрасте не удавалось достигать такой отметки.

В текущем сезоне 16-летний нападающий принял участие в 11 играх за «Барселону» во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист привлекается в сборную Испании. Он сыграл в двух встречах в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 и отметился одним голом. (championat.com)