В воскресенье вечером американский конгрессмен Фрэнк Паллоне фактически сбежал из Азербайджана. Об этом Turan стало известно из информированных источников.

Причиной этого стало негативное отношение к этому антиазербайджанскому политику США.

Паллоне прибыл в Баку для участия в климатической конференции COP29.

16 ноября президент Ильхам Алиев принял группу американских конгрессменов, однако Паллоне на эту встречу не пустили.

Известный своей проармянской позицией, Паллоне в течение многих лет вел антиазербайджанскую пропаганду, откровенно лоббировал интересы Армении, незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана и призывал к санкциям против Баку.

17 ноября группа проправительственных НПО провела акцию протеста перед отелем «Парк Бульвар», где остановился конгрессмен, потребовав призвать его к ответу за антиазербайджанскую деятельность.

16 ноября в Бакинском аэропорту, когда Паллоне только прибыл в Азербайджан, журналисты забросали его вопросами, требуя объяснений за столь негативное отношение к Азербайджану. Однако, Паллоне просто сбежал, не сказав ни слова. При этом, его наглая и дежурная улыбка куда-то исчезла.

Директор по законодательным вопросам специального представительства президента США по климату Джулия Гринсфельдер в ответ на запрос АПА сообщила, что «конгрессмен США Фрэнк Паллоне уже не находится в Азербайджане».