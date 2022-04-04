Американская актриса Ума Турман сыграет арт-дилера в новом фильме «Комната убийств» (The Kill Room) Николь Паон. Одну из главных ролей в проекте также исполнит Сэмюэл Л. Джексон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Съемки «Комнаты убийств» начнутся уже этой весной в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Мрачно-комический криминальный триллер расскажет о наемном убийце, его боссе и арт-дилере. Партнеры примут участие в схеме по отмыванию денег.

Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон уже снимались вместе в фильмах «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 2» Квентина Тарантино.