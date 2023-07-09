Процесс присоединения Украины в НАТО нужно запускать в настоящее время, а не тогда, когда закончится война.

Об этом заявила литовский экс-президент Даля Грибаускайте в интервью Associated Press. Она объяснила, что процесс вступления должен начаться сейчас, поскольку ожидание окончания войны позволяет российскому президенту Владимиру Путину никогда ее не заканчивать. «Если мы действительно заботимся о безопасности территории НАТО, Украина неизбежно должна быть ее частью», – подчеркнула экс-президент.

При этом она выразила сомнение, что на саммите Альянса в Вильнюсе будет принято положительное для Киева решение. Она объяснила это тем, что многие западные лидеры до сих пор находятся в заблуждении относительно истинных намерений Кремля, поэтому им не хватает политической воли для ответной реакции. Кроме того, Грибаускайте выразила уверенность, что многие европейцы все еще не понимают размеров пропасти в ценностях между РФ и странами Запада.

Политик назвала «иллюзией» идею о том, что Кремль и Украина могут найти общий язык на переговорах. «Это не просто война против Украины, это поход против всей нашей цивилизации. Если Украина не одержит окончательной победы на поле боя, Запад окажется в неопределенности. Агрессивные действия против него продлятся десятилетиями», – пояснила она ситуацию. (УНИАН)