Шведская экоактивистка Грета Тунберг подтвердила свое участие в новой «флотилии помощи», которая в воскресенье, 31 августа, должна выйти из Испании в сектор Газа.

«Миссии вроде этой не должны существовать, — заявила она накануне в интервью AFP. — Но они необходимы, так как государства и их избранные представители делают недостаточно, чтобы поддерживать международное право, предотвращать военные преступления и геноцид». По ее словам, власти не выполняют свои юридические обязательства и «предают не только палестинцев, но и все человечество».

Новая флотилия организована группой Global Sumud Flotilla, которая называет себя независимой организацией. «Sumud» в переводе с арабского означает «стойкость». Как подчеркнула Тунберг, участники стремятся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа и «открыть гуманитарный коридор, чтобы затем ввозить больше помощи». Акция направлена против «незаконной и бесчеловечной блокады сектора Газа», отметила 22-летняя активистка.

Бразильский правозащитник Тьяго Авила заявил журналистам в Барселоне, что это «крупнейшая миссия солидарности в истории — с большим числом людей и судов, чем во всех предыдущих попытках». Сколько именно судов выйдут из Барселоны, организаторы не уточнили, однако сообщили, что к акции присоединятся корабли и из других регионов мира.

Ранее, в июне и июле, Израиль дважды пресекал подобные инициативы: военные останавливали суда с гуманитарным грузом, задерживали экипажи и выдворяли их. В июне Тунберг уже участвовала во флотилии, которую израильский флот остановил примерно в 185 км от побережья сектора Газа. (DW)