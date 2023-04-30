Украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российский паспорт ради сохранения собственной жизни или любым способом выезжать оттуда.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона. По его мнению, указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет депортировать с временно оккупированных территорий украинцев без российского паспорта, направлен точно не на депортацию.

«Этот указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию, которая происходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе — зафиксировать и поставить точку в этом процессе. Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Российская Федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины», — пояснил Лубинец. (unian.net)