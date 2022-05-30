Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Об этом сообщили в пресс-центре командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск», — говорится в информации.

По словам командира артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ, были убиты около двадцати российских военнослужащих вместе с продвигавшейся вперед бронетехникой.