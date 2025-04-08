Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии.

Об этом сообщил в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные.

«Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать.»— написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что вовлечение Россией Китая в войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. «Он (Путин) ищет способы продлить войну. На это точно требуется реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех остальных, кто хочет, чтобы был мир.» — считает президент Украины.

Следственные и оперативные действия с пленными гражданами КНР ведёт Служба безопасности Украины. (svoboda.org)