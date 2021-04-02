Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации провели учения на границе с Крымом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу командования Объединенных сил ВС Украины.

Отмечается, что украинские военные проводили тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений вдоль побережья Черного и Азовского морей.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины Сергея Наева, военные резервы почти еженедельно отрабатывают в регионе практические действия по противодействию высадке морского десанта предполагаемого противника с кораблей и полную его ликвидацию.

Он также добавил, что на этих учениях минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Военные-вертолетчики, в свою очередь, отработали маневры по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.