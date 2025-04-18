Южнокорейские военные провели ночные артиллерийские стрельбы в пограничном уезде Косон провинции Канвондо, сообщило агентство «Ренхап».

«Армия будет стремиться к повышению боеготовности, чтобы оперативно реагировать на любые провокации противника посредством практического обучения и тренировок на местах боевых действий», — цитирует агентство заявление военных.

В учениях приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц ключевого оборудования, включая самоходную гаубицу K9A1, реактивную систему залпового огня Chunmoo, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и беспилотные летательные аппараты.

По словам военного чиновника, около 600 снарядов упали в воду к югу от Северной пограничной линии (NLL) в Японское море.

Отмечается, что армия провела подобные учения в морской буферной зоне вблизи Северной пограничной линии (NLL) впервые с июля прошлого года.