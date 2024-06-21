ВСУ начали уничтожать военные цели в Белгородской области с помощью немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщает Bild со ссылкой на собственного корреспондента Бьёрна Штрицеля, побывавшего на передовой в Харьковской области вблизи границы РФ. На записях, сделанных украинскими разведывательными дронами, видно, что PzH 2000 точно поражают российскую артиллерию и наступающие подразделения ВС РФ в Белгородской области, пишет издание.

Bild также отмечает, что некоторые западные системы вооружения Украина применяла по целям в России еще с 2022 года, однако их массовое использование началось лишь в конце мая, когда Запад официально разрешил это делать в связи с очередной эскалацией конфликта со стороны РФ.

Россия в начале весны значительно усилила обстрелы украинской критической инфраструктуры, а 10 мая начала наступление в Харьковской области, которое, впрочем, вскоре удалось остановить. Новая эскалация Кремлем украинского конфликта вынудила западные страны усилить поддержку Украины. В частности, президент США Джо Байден подписал документ о выделении $60,64 млрд на военную помощь Киеву. О крупнейшем с начала войны пакете помощи ($3,2 млрд) объявила и Великобритания. 14 государств разрешили Украине бить поставленным ими оружием по военным объектам на территории России. Это США, Германия, Канада, Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Согласно заявлению члена сенатского комитета США по делам вооруженных сил Майка Раундса, ВСУ уже не менее одного раза ударили по российской территории: в начале июня Украина с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожила как минимум две пусковые установки и несколько вспомогательных машин системы противовоздушной обороны С-300/С-400 в Белгородской области. Эту информацию подтверждают осведомленные источники Politico.