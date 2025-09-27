Эстония отклонила предложение немецкого оборонного концерна Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов на территории страны. Об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур, передает телерадиовещательная компания ERR.

«Условия этого предложения были таковы, что из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма […], и это не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии», – заявил министр обороны.

Как отметается, Эстония все же приняла решение о строительстве оборонного предприятия на своей территории. Для этого, по сообщению СМИ, был организован аукцион, открытый для всех отраслевых предприятий. Издание уточняет, что Певкур уже анонсировал первые соглашения, которые должны быть подписаны в ближайшее время. При этом среди претендентов на тендер Rheinmetall не значится. Более того, намечающиеся сделки не налагают на Эстонию таких больших обязательств, как предполагалось в сделке с немецким концерном.

По данным ERR, аналогичное предложение Rheinmetall сделала Латвии и Литве. Первая уже пошла на сделку с немецким концерном.