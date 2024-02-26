Странам ЕС необходимо передать ВСУ все свои запасы.

Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в комментарии газете Guardian.

«Главный приоритет — взять из всех запасов все, что можно, особенно боеприпасы, и отправить в Украину»,- сказал в телефонном интервью Х. Певкур.

По данным газеты, Европа нацелена на увеличение оборонных мощностей, однако они не смогут заменить военную поддержку США. «Сейчас идет активное обсуждение в отношении дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае выхода США из игры»,- сказал источник газеты.