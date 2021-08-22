Украинские пограничники приступили к дополнительному укреплению границы с Россией, работы проводятся в Сумской области, сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы страны.

«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что инженерная группа занимается обустройством заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях.

Восемнадцатого августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. (news-front.info)