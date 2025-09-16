Эстония приступила к строительству оборонительных сооружений на границе с Россией, сообщает национальный телеканал ERR. По его данным, в деревне Вински юго-восточной волости Сетомаа военные уже вырыли полукилометровый противотанковый ров.

«Поскольку у нас есть хорошая естественная преграда в виде реки Нарва на северо-востоке Эстонии и Чудского озера на востоке, чтобы остановить противника на юго-востоке, планируется построить 40 километров противотанковых рвов», — рассказал ERR инженер-инспектор Генерального штаба Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев. Он добавил, что на остальных участках границы от нападения страну будут защищать болотистые участки.

Также планируется установить вдоль границы 600 бункеров, которые будут способны выдержать попадание 152-мм снаряда. Первый 14 из них будут размещены уже в этом году на северо-востоке. В целом протяженность защитной линии на восточной границе Эстонии, которая получила название «Балтийская оборонительная линия», должна будет составить 100 км, а ее ширина — 40 км. Общая цель проекта состоит в том, чтобы задержать силы противника и выиграть время для ответных действий в случае вторжения, отмечает ERR. При этом в основу проекта лег опыт сдерживания российской армии в Украине. Закончить работы эстонские власти планируют к концу 2027 года.

Помимо этого, Эстония создаст военную базу в Нарве, чтобы усилить защиту границы с Россией, сообщал ранее начальник Генштаба Сил обороны страны генерал-майор Вахур Карус. Предполагается, что на объекте разместят более 200 эстонских военнослужащих и подразделения союзников. Они будут находиться там на постоянной основе. При этом предусмотрена ротация. В сентябре 2024 года Эстония открыла возле границы с Россией на юге военную базу Reedo, рассчитанную на 1000 человек. Отмечалось, что объект, размещенный рядом с Выру, будет использоваться как «точка сбора» в соответствии с планами НАТО по обороне.

«Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила ее наступательную мощь, но, по разным оценкам, она сможет восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию как можно выше», — говорил ранее советник вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтус.