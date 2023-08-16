Казахстан в рамках нацпроекта «Безопасная страна» ведет строительство 20 пограничных застав на границе с Россией. Об этом заявил первый замначальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев.

По его словам, всего проект предполагает строительство 50 комплексов пограничных застав. Также на южных границах республики строят три модульных заставы. С.Ахметкалиев уточнил, что за последние пять лет на юго-западе страны ввели в эксплуатацию 15 пограничных застав модульного типа.

Помимо этого в ближайшие два года запланирована реконструкция 46 автомобильных пограничных пунктов пропуска, добавил первый замначальника департамента Гани Агадилов. Он рассказал, что реконструкция ключевых пунктов пропуска, в том числе на границе с РФ, будет вестись в ближайшие два года.

«Это расширение полос движения пунктов пропуска, строительство новых зданий и сооружений для несения службы пограничников и комфортного прохождения лиц и транспортных средств. Будут установлены технические средства пограничного контроля, неинтрузивного (бесконтактного) досмотра», — добавил он.

Сейчас по периметру Казахстана находится 101 пункт пропуска. Из них на границе с Китаем функционируют 7, с Кыргызстаном — 8, с Узбекистаном — 11, с Туркменистаном — 2, с Россией — 51. Также есть 3 морских и 19 авиационных пунктов пропуска.

Казахстан был одной из стран, куда россияне в 2022 году уезжали на фоне частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. МВД Казахстана 26 сентября сообщало, что транзитом через страну проехало 40 000 россиян. На границе двух стран образовалось скопление машин. (Коммерсантъ)