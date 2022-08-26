В Украине заявили о создании наземного робота Gnome Kamikaze, оснащенного противотанковой миной, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Forbes.

Дрон-камикадзе создан на четырехколесной платформе с низким дорожным просветом, что позволяет ему заезжать под колесные машины и бронетехнику. В грузовом отсеке робота находится противотанковая мина типа ТМ-62 с зарядом взрывчатки массой 7,5 кг и магнитным взрывателем, срабатывающим от любого металлического предмета над ним.

Также Gnome Kamikaze может нести противопехотную мину направленного действия, аналогичную минам Claymore, которые США поставили Украине. По заявлению разработчиков робота, им можно управлять с расстояния около трех километров.

Издание отмечает, что украинская разработка является преемником немецкой гусеничной мины Goliath времен Второй мировой войны.