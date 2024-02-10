Музей истории борьбы против итальянского колониализма создан в столице Эфиопии — Аддис-Абебе. Он посвящен победе войск эфиопского императора Менелика II (1844-1913) над итальянским экспедиционным корпусом в битве при Адуа (1896), заявил глава комитета по международным делам Совета народных представителей (нижняя палата) Федерального собрания (парламент) Эфиопии Дима Негево, передает ТАСС.

«Этот музей рассказывает о вкладе народа Эфиопии в борьбу с колонизаторами, с теми, кто через короткое время станет у истоков фашизма, — сказал он в интервью агентству ENA. — Документы, представленные в экспозиции, очень важны для воспитания новых поколений эфиопов, африканцев в целом, которые должны знать, какой ценой удалось отбить натиск колонизаторов, отстоять суверенитет нашей страны и подать пример другим народам нашего континента».

В битве при Адуа против итальянских колонизаторов сражались воины из всех областей Эфиопии, а также русские добровольцы, которыми руководил офицер запаса Николай Леонтьев. Благодаря разведке передвижение колонн итальянских войск было заранее выявлено, захватчиков окружили и разгромили. Итальянцы потеряли 11 тыс. убитыми и ранеными из примерно 20 тыс. человек. 4 тыс. были взяты в плен. В итоге Италия была вынуждена пойти на подписание мирного договора, признать суверенитет Эфиопии и выплатить контрибуцию.