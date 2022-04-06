В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба по состоянию на 6:00 6 апреля.

Отмечается, что основные усилия враг сосредотачивает на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуры и жилым кварталам городов.