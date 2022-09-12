Украина намерена в ближайшее время направить США новый запрос о поставке вооружений для «поддержки наступательных действий».

Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на перечень позиций, уже представленный членам Конгресса США.

Речь идет, в частности, о ракетах семейства ATACMS (дальность — до 300 км), а также танках, беспилотниках и артиллерийских системах.

Всего в список вошли 29 наименований вооружений.

Кроме того, речь идет о 2 тыс. снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельных ракетах Harpoon. В документе отмечается, что Киев намерен использовать это оружие для боевых действий в 2023 году.