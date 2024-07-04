Группа стран НАТО, граничащих с Россией, намерена начать дипломатическое давление, чтобы повысить целевые показатели национальных военных расходов альянса. Они утверждают, что нынешние бюджеты уже не соответствуют угрозам, стоящим перед Западом, пишет The Times..

Эстония и другие страны восточного фланга будут настаивать на том, что члены альянса должны тратить на оборону до 3 процентов ВВП, учитывая конфликт на Украине и возможность будущей эскалации российской агрессии против НАТО.

Инициатива, будет выдвинута на встрече лидеров в Вашингтоне на следующей неделе. Но скорее всего предложение натолкнется на сильное сопротивление Франции, Германии и других стран, чьи попытки достичь нынешнего двухпроцентного порога уже сопряжены с политическими трудностями.

Эстония и некоторые соседние страны считают, что их предложение наберет силу в ближайшие месяцы, если к власти в США вернется Дональд Трамп и вновь заявит, что европейцы не могут рассчитывать на американскую военную поддержку, если не будут больше тратить на собственные вооруженные силы.