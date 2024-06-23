Как передал финский телеканал YLE со ссылками на свои источники в спецслужбах Финляндии и Норвегии, сухопутные подразделения российской армии, которые раньше находились на границе с Финляндией и странами Балтии, с начала войны почти в полном составе были переброшены в Украину. Речь идет примерно о 80% сил, которые переместились на украинский фронт.

На спутниковых снимках аэродромов Кресты, Остров-5 и Сольцы видно, что в их расположении осталась небольшая часть самолетов. Все три базы с начала войны были атакованы украинскими беспилотниками, которые суммарно, только на этих трех аэродромах, уничтожили, как минимум, восемь единиц авиатехники.

Бывший глава эстонской разведки Райнер Сакс сказал, что терять бдительность эстонской армии все же не стоит, так как вопрос безопасности восточной границы страны не закрыт. «Это все равно актуально. Мы можем анализировать это только как временный шаг. И, я думаю, что в будущем Россия, конечно, будет восстанавливать свои силы здесь, в Западном военном округе».

Казалось, что пока российская армия увязла в Украине и никаких перспектив выйти из такого положения у нее нет, то страны восточного фланга НАТО, в первую очередь государства Балтии и Польша не имеют оснований беспокоиться о возможном российском вторжении. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Однако все гораздо сложнее. Хотя непосредственного вторжения российской армии в страны Балтии не ожидается, но воинственные пляски с бубнами, во-первых, белорусской, а фактически российской армии на границе с Литвой проходят в непрерывном режиме. Во-вторых, угроза прорыва через Сувалкский коридор (Suwałki Gap — Сувалкский разрыв) с целью отсечения балтийских стран от Польши никуда не делась и с этим приходится считаться.

Эта полоса земли длиной около 70 км и шириной 65 км на границе Литвы и Польши отделяет территорию Беларуси, союзницы, а фактически марионетки России от эсклава Калининградской области до предела начиненной российскими войсками и техникой. Коридор получил название по старинному городку Сувалки в польском воеводстве Подляшье.

Сама территория коридора лесистая и холмистая с большим количеством небольших рек и ручьев не слишком пригодна для наступления. Так или иначе, придется вторгаться на территорию Литвы.

Отсюда понятна настороженность и озабоченность стран Балтии и Польши действиями России.

В последнее время возросла диверсионная активность России в балтийском регионе.

Достаточно вспомнить как российские пограничники в масках и на лодках снимали оранжевые навигационные знаки на реке Нарва, отделяющей Эстонию от России, — водного рубежа, который определяет границы досягаемости НАТО. В Москве дали достаточно наглое объяснение таким действиям. Там посчитали, что линия прохождения границы не отвечает современным реалиям.

Выступая на внешнеполитическом форуме в Хельсинки 14 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «В настоящее время Россия ведет две войны. Одна из них — динамичная, обычная война в Украине. Другая — это гибридная война в Европе и на Западе с целью повлиять на тон общественного обсуждения или каким-либо образом поколебать наше чувство безопасности».

Отправка групп мигрантов штурмовать границы; глушение сигналов GPS; вербовка преступников для совершения мелких актов саботажа — это часть расширяющегося списка действий, которые страны от Финляндии и Балтии до Польши и далее называют направленными на то, чтобы выбить из колеи их граждан.

В ответ эти страны начали осуществлять мероприятия по защите своих восточных границ, потратив в общей сложности $3,5 млрд, и попросили включить гибридные атаки в повестку дня саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в Вашингтоне.

Российский президент Путин не случайно начинает серию гибридных атак против своих северных и западных соседей. Ситуация у него, как говорится, хуже губернаторского.

Последний пакет американских санкций, сильно ударивший по российским финансам, и подготовленный 14-й пакет ЕС обещают большие проблемы в самом ближайшем будущем.

Как пишет британская газета The Guardian, Финляндия и Великобритания обсуждают возможности ограничить движение танкеров российского теневого флота. Эти суда не только перевозят нефть в обход западных требований о соблюдении price cap — ценового потолка в $60 за баррель, но и представляют экологическую угрозу, поскольку большинство составляющих флот танкеров уже старые и все хуже соблюдают меры безопасности.

В свою очередь Дания изучает возможность закрыть свои проливы для прохождения танкеров с российской нефтью по экологическим соображениям. Великобритания хочет закрыть для этих танкеров пролив Ла-Манш, что полностью отсечет для России выход в Мировой океан из Балтийского моря.

С учетом того, что из российских балтийских портов отправляется 55% нефтяного экспорта легко представить последствия для Москвы.

И это далеко не все, чем Запад угрожает России и что он уже предпринимает. Все перечислять не будем, так как это предмет отдельного рассмотрения, но одно из совсем недавних все-таки следует отметить.

Важнейший поставщик технологий для российских СПГ-проектов из Китая очень быстро отреагировал на недавнее расширение санкций против России со стороны США. В частности, против заводов по сжижению газа в российской Арктике.

Работа с подсанкционными структурами и предприятиями — то еще удовольствие, и к такому сотрудничеству со все большей осторожностью начинают относиться даже компании из так называемых дружественных Москве стран. Так произошло и с главным поставщиком технологий для российских СПГ-проектов китайской компанией Wison New Energies, совет директоров которой принял решение о немедленном уходе из России.

Представляется, что это очень важная часть решения китайской фирмы, но есть и другая — политическая. Как-то не очень понравилось Пекину братание Путина и Ким Чен Ына. Похоже, что политическая часть оказалась не менее важной.

По всему видно, что санкционная петля сжимается и это грозит оставить Россию не только без экспорта или его сильно уменьшить, но и без импорта. Последний и так уменьшается столь стремительно, что это начинает ощущать не только гражданский сектор, но и военное производство.

Пока оружия хватает, но его приближающийся дефицит очевиден. Не случайно Путин в Пхеньяне и Ханое слезно просил снаряды и ракеты. И за них придется платить и не рублями, а в крайнем случае, юанями. И с ними тоже начинаются проблемы.

Некоторая ирония в том, что демонстрация любви с северокорейским диктатором привела к тому, что Южная Корея решает вопрос о поставках боеприпасов и другой военной техники в Украину в качестве ответа на обнимашки Путина с Кимом. До недавнего времени она воздерживалась от подобных шагов. С учетом того, что возможности южнокорейского ВПК огромны и сравнимы с американским такая российская дипломатия для Киева очень благоприятна.

Все это наглядно показывает российскому президенту, что его возможности либо исчерпываются, либо близки к этому. И пока есть хоть какие-то ресурсы, он пытается как-нибудь растянуть Запад.

В данный момент войск для вторжения в страны Балтии у России вместе с Беларусью недостаточно. Однако начать подрывную деятельность в виде гибридной войны с провокациями на границах, потоками мигрантов, взрывами на военных предприятиях и складах Россия вполне может.

Есть у нее в рукаве, по крайней мере, так в Москве думают, вариант использования русскоязычного населения балтийских стран. В первую очередь Латвии и Эстонии. В Литве его намного меньше, так сложилось исторически.

Можно прогнозировать, как это было в украинском Донбассе, вопли о преследовании русского языка и культуры, и необходимости защитить соотечественников. Ничего нового не изобретено, лекало давно опробованное.

Фокус с засылкой мигрантов не удался. Хотя гарантировать от его повторения не приходится. Теперь начнут требовать пересмотра границ и повышать напряженность в пограничных регионах.

Балтийские страны и Польшу проверяют на устойчивость и способность адекватно отвечать. За примерами далеко ходить не надо.

Российские военные самолеты повадились залетать в чужое воздушное пространство. Недавно в финское и шведское. В последнем случае в воздух на перехват возле стратегически важного острова Готланд вылетел шведский истребитель. Он произвел в сторону нарушителя предупредительный залп и последний, чтобы не испытывать судьбу, быстро убрался к своим берегам.

В Финляндии все-таки решили подождать и явных мер, кроме предупреждения по радио не предприняли. Похоже, что напрасно, так как в Москве подобную выдержку воспринимают как слабость и приглашение к дальнейшим провокациям. Легко предположить, что в скором времени они последуют.

В Кремле прекрасно понимают, что в случае закрытия датских проливов из Балтийского моря в Северное они ничего официально заявить не смогут, так как весь теневой танкерный флот ходит под флагами других стран. Вот они и должны протестовать, что ожидать от Либерии, Габона или Палау не приходится.

Вот превентивно в Кремле начинают деэскалацию через эскалацию. Взвинчивание международного положения — любимый фокус Путина. Так он хочет добиться от Запада давления на Украину и вообще переговоров.

Для этого он пытается открыть у НАТО Восточный фронт. Может раньше у него и получилось, но теперь нет. Время российского правителя уходит. Он этого еще не понял. Поймет ли? Не похоже…