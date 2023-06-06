Украина запросила заседание СБ ООН после разрушения сооружений Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

По его словам, время и дата проведения заседания пока не определены.

Ранее сообщалось, что три населенных пункта полностью затопило в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава округа Владимир Леонтьев.

Он сообщил, что из прибрежных сел было эвакуировано уже порядка 900 человек.

Также власти Херсонской области заявили об эвакуации населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после прорыва Каховской ГЭС.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия планирует созвать заседание Совбеза ООН, посвященное разрушению Каховской ГЭС