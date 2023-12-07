Минобороны Украины попросило США поставить Киеву истребители F-18, вертолеты Apache и Blackhawk, а также противоракетные комплексы THAAD и беспилотники. Это следует из официального запроса, который оказался в распоряжении Reuters.

По данным агентства, представители украинского военного ведомства представили «перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны» во время закрытого заседания по вопросам оборонной промышленности в Вашингтоне в среду, 6 декабря.

Помимо истребителей F-18 и вертолетов Apache в списке оказалось еще «несколько сюрпризов». Например, военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin, а также беспилотники производства General Atomics, в том числе MQ-9B Sky Guardian.

Кроме того, в перечень попали уже имеющиеся у ВСУ вооружения либо те, что Вашингтон обещал поставить. Это танки M1 Abrams, истребители F-16, оперативно-тактические ракеты ATACMS и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили главе Пентагона Ллойду Остину, что Киеву необходимо $350–400 млрд для выхода на границы 1991 года, в том числе 17 млн артиллерийских снарядов, рассказывал «Украинской правде» высокопоставленный источник в ВСУ.

При этом вся военная помощь США Киеву с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, составила на текущий момент $62,3 млрд, а 17 млн снарядов нет во всем мире.

Запрос Украины на поставку современных видов вооружений прозвучал на фоне отклонения Сенатом США законопроекта о выделении Киеву дополнительной помощи на $61 млрд. Для прохождения инициативы сенаторы-демократы должны были заручиться поддержкой девяти республиканцев, чтобы набрать 60 голосов. Но в итоге за документ проголосовали 49-ть сенаторов и ни один республиканец его не поддержал.

Президент США Джо Байден еще до голосования назвал «абсолютным безумием» то, что Вашингтон не может согласовать дополнительную помощь Украине. Он напомнил, что отказ от поддержки Киева противоречит интересам США и пообещал, что его администрация добьется одобрения помощи в ближайшее время.

«Фактически мы бросаем Украину. Когда [президент РФ] Владимир Путин войдет в страну НАТО, они проклянут тот день, когда решили поиграть в политику с будущим украинской безопасности», — заявил по поводу происходящего сенатор-демократ Кристофер Мерфи. (moscowtimes.ru)