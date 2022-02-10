МИД Украины выразил протест против решения России заблокировать часть акватории Чёрного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений в ближайшие дни. Как говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, беспрецедентно большая часть водоёмов будет закрыта для судоходства, в том числе и для торговых судов из третьих стран. Это может вызвать негативные последствия для портов Украины. Действия России названы «частью гибридной войны».

Ранее издание Black Sea News опубликовало карту районов Чёрного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идёт о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и юго-западу от аннексированного Крыма. Доступ к порту Мариуполь будет перекрыт, а к Одессе затруднён.

Для участия в учениях в Чёрное море прибыли шесть больших десантных кораблей: три корабля Балтийского флота – «Королев», «Минск» и «Калининград» и три – Северного флота – «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Последние три корабля прошли пролив Босфор в среду. (svoboda.org)