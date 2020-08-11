Украина вернула Грузию в список «зеленой зоны»

Украина обновила перечень стран «красной и зеленой зон» из-за ситуации с COVID-19 в мире. В частности, в «зеленый» список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада, передает Грузия Онлайн.

Об этом говорится в сообщении иинистерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 7 августа «красный список» Украины расширен до 105 стран. В котором остаются Соединенные Штаты, Кипр, Израиль, Испания, Румыния, Болгария, Греция и Эстония.

Кроме того, в этот список попали Польша, Нидерланды, Греция, которые ранее находились в «зеленой зоне».

В «зеленом списке» остаются Турция, Египет, Хорватия и ряд других стран.

Отметим, что по прибытию из стран «красной зоны» необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.