Украина продлила карантин из-за COVID-19

Правительство Украины приняло решение о продлении карантинного режима в стране до конца октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает «112.ua» со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Адаптивный карантин и зонирование территорий по цветам в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 продлены до 31 октября текущего года, отметил Шмыгаль.

По последним данным, всего на Украине выявлено 110 085 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 354 – с летальным исходом.

Украина ввела карантин 12 марта 2020 года, он неоднократно продлевался.