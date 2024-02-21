Швейцария продлила на шесть месяцев режим смягчения санкций против Сирии, объявленных в 2011 году по примеру Евросоюза. Как сообщило швейцарское правительство — Федеральный совет, — временное смягчение обусловлено последствиями землетрясения, произошедшего в Сирии в феврале 2023 года.

«Федеральный совет решил продлить на шесть месяцев временные гуманитарные изъятия в санкционном режиме, введенные в отношении Сирии вследствие землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года», — говорится в сообщении.

Швейцария объявила о санкциях против Дамаска в мае 2011 года вслед за аналогичным решением Евросоюза. В марте 2023 года — также по примеру ЕС — Берн ввел «временные гуманитарные изъятия» из санкций. В частности, ограничения финансового плана против Сирии, в соответствии с этими изъятиями, не применяются в отношении гуманитарной деятельности международных организаций. ЕС продлил на шесть месяцев свой режим смягчения санкций против Сирии 18 декабря 2023 года. Теперь Швейцария поступила аналогичным образом.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.(ТАСС)