Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет начать процесс смягчения политики. Как сообщает РИА Новости, это произошло после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем, который навестил Эрдогана.

«Я сказал господину Озелю, что при первой же возможности нанесу ответный визит… Хотелось бы начать процесс смягчения политики в Турции, осуществив этот визит при первой же возможности», — сказал Эрдоган.

По словам лидера страны, «Турции это необходимо».

Эрдоган накануне впервые за долгое время провел закрытую встречу с главой Народно-республиканской партии (СНР) Озелем. По словам президента Турции, политика страны «вступила в гораздо более мягкий период».