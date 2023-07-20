Украина может получить самолеты F-16 ближе к концу текущего года. Однако одни лишь истребители вряд ли смогут привнести изменения в ход войны.

Такое мнение в эфире Fox News высказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Что им действительно нужно, это артиллерия, аммуниция, ПВО и броня – танки. И по всем четырем пунктам мы предоставили невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре позиции, котоыре им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, – и будет еще один в ближайшие дни – вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности», – рассказал он.

По словам Кирби, больше всего Украине необходимы не самолеты, а артиллерия.

«F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, только F-16 не смогут привнести изменения. Им действительно больше всего необходима артиллерия. И поэтому президент США (Джо Байден – ред.) принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка», – резюмировал он. (УНИАН)