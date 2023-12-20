Молдова окончательно покинет Содружество независимых государств (СНГ) к концу 2024 года.

Как cообщает «Спутник Молдова», об этом заявила глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман.

«Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года», — заявила Герман.

По ее словам, в экономике Молдовы от окончательного выхода из СНГ «терять будет нечего».

Глава парламентской комиссии отметила, что страна только выиграет, так как не нужно будет платить в СНГ взносы.