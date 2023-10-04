Вступление Украины в Евросоюз позволит получить ей в течение семи лет €186 млрд из бюджета сообщества, что впервые превратит несколько государств – членов объединения в нетто-плательщиков.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

В настоящее время в общей сложности восемь государств имеют статус кандидата в Евросоюз. Это Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.

Поступления Украине будут включать €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также €61 млрд из фонда сплочения ЕС с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

Расширение ЕС обойдется Брюсселю в общей сложности в €256,8 млрд. Предполагаемый масштаб необходимых изменений внесет решительные коррективы в финансовый баланс внутри блока. «Всем странам – членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства, которые в настоящее время являются нетто-получателями (вкладывают в бюджет меньше денег, а получают больше – прим. ТАСС), станут чистыми вкладчиками», – говорится в документе.

По оценке его авторов, с появлением новых стран – членов текущий бюджет увеличится на 21% до €1,47 трлн. Это соответствует примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран. «Решительные изменения» могут обернуться значительным увеличением бюджетных взносов от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды. Еще одним следствием расширения станет сокращение на одну пятую субсидий фермерам нынешних стран – членов ЕС.

ЕС предоставил Украине в 2022 году официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступление в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса – принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. (DayTimeNews.RU)