Нидерланды объявили о планах по предоставлению дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в ее войне с Россией в следующем году.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот, сообщает Anadolu.

«Нидерланды продолжат оказывать Украине поддержку, сколько потребуется и как потребуется», – заявила она на 30-м заседании Совета министров (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье.

Министр сказала, что Нидерланды «рады объявить, что мы поддержим Украину дополнительным пакетом помощи в размере 2,5 миллиарда евро на 2024 год».

Это произошло после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь поможет удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать платформы и системы, уже поставленные в страну.