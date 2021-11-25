Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду в Facebook глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», — отметил он.

Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере примерно $700 млн по окончании первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в 2020 году механизма кредитования stand-by.

Совет МВФ также решил продлить программу stand-by до конца июня 2022 года.