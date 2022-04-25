Украина не уберет из конституции пункт о намерении страны вступить в НАТО. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда», передает РИА «Новости».

«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», — сказал Стефанчук, отвечая на вопрос издания о том, уберет ли Украина пункт о намерении страны вступить в НАТО из конституции страны.

Ранее Руслан Стефанчук заявлял, что в Конституцию Украины могут внести изменения по вопросу желания страны вступить в НАТО. Он отметил, что путь к евроатлантической интеграции прописан в основном законе страны, и это — «высокий уровень легитимации этого направления».