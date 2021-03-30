Украина намерена нарастить военные группировки в Донбассе и на крымском направлении

Минобороны Украины решило нарастить число военных группировок на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а также на крымском направлении для «прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы». Об этом заявил во вторник главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, который выступил с докладом в Верховной раде о ситуации в Донбассе.

«С целью своевременного и адекватного реагирования ВС Украины, предусмотрены мероприятия относительно поддержания готовности к выполнению задач по назначению определенного комплекта войск и резервов для прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы», — сказал он.

Хомчак добавил, что было принято решение «усилить группировки объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении за счет военных частей ВС Украины, которые находятся в разных степенях боевой готовности». (ТАСС)