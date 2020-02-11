Украина может получить от США свыше $300 млн в качестве помощи

Кабмин президента США Дональда Трампа выступил с предложением о направлении в 2021 году помощи Украине по линии Госдепа в размере $316,9 млн. Об этом следует из проекта бюджета США, распространенного Белым домом, передает РИА «Новости».

Согласно документу, если такой решение будет принято, $115 млн из указанной суммы будет составлять военная помощь

В проекте прописано, что остальные средства будут направлены на экономическую поддержку и развитие, здравоохранение Украины. Кроме того, часть средств Киев получит на борьбу с оборотом наркотиков, программу борьбы с терроризмом и другое.