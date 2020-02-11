Украина может получить от США свыше $300 млн в качестве помощи

Кабмин президента США Дональда Трампа выступил с предложением о направлении в 2021 году помощи Украине по линии Госдепа в размере $316,9 млн. Об этом следует из проекта бюджета США, распространенного Белым домом, передает РИА «Новости».

Согласно документу, если такой решение будет принято, $115 млн из указанной суммы будет составлять военная помощь

В проекте прописано, что остальные средства будут направлены на экономическую поддержку и развитие, здравоохранение Украины. Кроме того, часть средств Киев получит на борьбу с оборотом наркотиков, программу борьбы с терроризмом и другое.

| 2020-02-11T00:14:09+00:00 11 февраля 2020, 06:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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