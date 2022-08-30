Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет.

«Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться как можно дальше от военных объектов и проверить укрытия», — отметил Подоляк. (УНИАН)