Федеральное правительство Австралии обратилось к ведущим национальным авиаперевозчикам Qantas и Virgin Australia с просьбой организовать эвакуационные рейсы для австралийцев, желающих покинуть Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

Министр транспорта Австралии Кэтрин Кинг провела с руководством авиакомпаний Qantas и Virgin Australia переговоры, в ходе которых «выразила срочную просьбу правительства проработать с МИД страны варианты эвакуационных рейсов».

В МИД Австралии сообщили, что к 11 октября лишь 122 австралийца из более чем 12 тыс., зарегистрированных в австралийском посольстве в Тель-Авиве, покинули территорию Израиля самостоятельно.