Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе

Первый транш кредита от Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества поступит в Украину 11 июня. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов Украины.

«Первый транш в объеме $2,1 млрд должен поступить в Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в государственный бюджет», — говорится в сообщении.

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ отмечали, что первый транш Киев получит «незамедлительно в июне», последующие — по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.

Данный кредит Киеву одобрен с формулировкой «для удовлетворения значительных потребностей в урегулировании платежного баланса и бюджетном финансировании, сохранения достигнутых результатов, продвижения небольшого набора ключевых структурных реформ». Кроме того, указали в фонде, средства необходимы для «обеспечения готовности Украины к восстановлению экономического роста после завершения кризиса».

Минфин Украины сообщил в свою очередь, что программа с механизмом стенд-бай сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватит фискальную, монетарную, энергетическую, а также антикоррупционную политику. Ведомство отмечает, что само наличие новой программы открывает возможности для получения средств от других международных организаций.